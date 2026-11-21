La Sampdoria non si ferma più: tris al Benevento. Il Modena batte la Juve Stabia e stacca l'Ascoli
La Serie B riparte definitivamente dopo la sosta. Mandato in archivio l'anticipo tra Verona e Cesena (0-2, gol di Francesconi al 7' e Cristian Shpendi su rigore al 65'), oggi sono in programma sette partite valide per la dodicesima giornata di campionato.
Funziona la cura D'Angelo: terza vittoria consecutiva per la Samp, tris al Benevento
Terza vittoria consecutiva per la Sampdoria: funziona la cura D'Angelo. A Marassi cade il Benevento, battuto con il risultato finale di 3-1. Sblocca Tutino al 10' (secondo gol consecutivo, terzo in stagione), pareggia Sernicola al 15', ma Lorenzo Insigne al 22' e Mezzotero al 34' regalano i tre punti ai blucerchiati. Quarta partita di fila senza successi per i giallorossi sanniti.
Il Modena batte la Juve Stabia e stacca l'Ascoli, riacciuffato dal Vicenza
Il Modena stacca l'Ascoli nella duello a distanza per il secondo posto e il ruolo di anti Palermo (impegnato dalle 17:15 al Ceravolo contro il Catanzaro). Gli emiliani di Galloppa consolidano il secondo posto supera con il finale di 2-0 la Juve Stabia al Braglia: sblocca Ambrosino al 70', chiude i conti Bozhanaj al 76'. Gli ospiti chiudono in dieci: rosso diretto per Ricciardi all'88'. L'Ascoli scivola a -5 non andando oltre il 2-2 al Del Duca contro un coriaceo Vicenza: Cuomo apre le danze al 9' portando avanti gli ospiti, ma viene espulso al 38'. Nel mezzo il pari firmato da Bolsius al 23'. I bianconeri di Tomei approfittano della superiorità numerica e ribaltano il risultato: fallo di Sandon su Brunori, calcio di rigore che lo stesso Brunori trasforma mettendo il timbro sul 2-1. Ma non è finita: Morra, all'82', fa 2-2.
Si ferma la Cremonese, riparte il Südtirol. Carrarese-Virtus Entella 1-0
Si ferma la Cremonese, che era reduce da un percorso netto nelle ultime tre partite. I grigiorossi di Pecchia cadono al Druso contro il Südtirol (1-0), che riconquista l'intera posta in palio a distanza di sei giornate. Stivanello al 12' basta ai bolzanini per avere la meglio, forti anche dell'inferiorità numerica, causata dall'espulsione per somma di ammonizioni rimediata dal Bonazzoli al quarto minuto di recupero del primo tempo. Parità numerica ristabilita solo al 91' con il secondo giallo rimediato proprio da Stivanello. In chiave salvezza pesante successo della Carrarese di Pagliuca sulla Virtus Entella (1-0): al Dei Marmi è di Rubino al 42' la rete decisiva. Alle 19:30 il fischio d'inizio di Empoli-Pisa.
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