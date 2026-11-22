Dove vedere Avellino-Mantova in tv? Dazn o Prime Video, orario
Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida allo stadio Partenio-Lombardi, valida per la dodicesima giornata di Serie B: le probabili scelte di Nesta e Modesto
Avellino-Mantova, si gioca. Al Partenio-Lombardi la gara valida per la dodicesima giornata di Serie B. I biancoverdi di Nesta vanno a caccia del quarto risultato utile consecutivo e cercano il successo che gli consentirebbe di agganciare al quarto posto in classifica, a quota 19 punti, il Pisa e proprio i biancorossi di Modesto, reduci da due pareggi di fila e che non vincono da tre partite.
Avellino-Mantova, l'orario
Avellino-Mantova è in programma oggi, domenica 22 ottobre, alle ore 15, allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino. Direzione di gara affidata a Mattia Drigo della sezione AIA di Portogruaro, coadiuvato dagli assistenti di linea Dei Giudici e Scarpa. Quarto uomo Guida. VAR Dionisi. AVAR Massimi.
Dove vedere Avellino-Mantova in diretta tv
Avellino-Mantova sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Avellino-Mantova, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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