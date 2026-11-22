Avellino-Mantova , si gioca. Al Partenio-Lombardi la gara valida per la dodicesima giornata di Serie B . I biancoverdi di Nesta vanno a caccia del quarto risultato utile consecutivo e cercano il successo che gli consentirebbe di agganciare al quarto posto in classifica , a quota 19 punti, il Pisa e proprio i biancorossi di Modesto , reduci da due pareggi di fila e che non vincono da tre partite.

Avellino-Mantova, l'orario

Avellino-Mantova è in programma oggi, domenica 22 ottobre, alle ore 15, allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino. Direzione di gara affidata a Mattia Drigo della sezione AIA di Portogruaro, coadiuvato dagli assistenti di linea Dei Giudici e Scarpa. Quarto uomo Guida. VAR Dionisi. AVAR Massimi.

Dove vedere Avellino-Mantova in diretta tv

Avellino-Mantova sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Avellino-Mantova, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.