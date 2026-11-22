L'Avellino batte il Mantova 4-1 al Partenio-Lombardi nella dodicesima giornata di Serie B . I lombardi passano subito avanti, dopo quattro minuti, con Ilie . Poi sale in cattedra Cheddira , che firma una doppietta al 16' e al 31', entrambe le volte su assist di Palumbo. Il Mantova prova a reagire: Ilie calcia dal limite e Martinelli alza sopra la traversa, poi lo stesso Martinelli devia in angolo un tiro di Ruocco. In avvio di ripresa ci vuole un salvataggio decisivo di Izzo per fermare ancora Ruocco. Dall'altra parte Bardi tiene in partita i suoi, prima su Cheddira e Moruzzi, poi su Russo. Il forcing del Mantova nel finale non basta e la squadra di Nesta conquista tre punti preziosi. Nel finale arrivano anche le rete di Pandolfi e Moruzzi che firmano il poker finale.

Serie B, si chiude la dodicesima giornata

L'altra partita di oggi del campionato di Serie B si gioca alle 17:15 tra Arezzo e Padova. Toscani in difficoltà: nelle ultime cinque giornate ha vinto solo a Genova contro la Sampdoria. Il Padova invece è in serie positiva: dopo il ko interno con la Virtus Entella ha vinto contro Avellino e Sudtirol, poi ha pareggiato a Catanzaro e con l'Empoli.