Sputi dei tifosi verso la panchina del Palermo: multato il Catanzaro
Sono stati gli sputi dei tifosi del Catanzaro in direzione della panchina del Palemo a determinare la sanzione più pesante del Giudice Sportivo dopo la 12ª giornata di Serie B.
Sputi verso la panchina del Palermo: multato il Catanzaro
Il club calabrese dovrà versare 5.000 euro per il comportamento dei propri sostenitori, che hanno rivolto sputi agli occupanti della panchina della squadra ospite, senza tuttavia raggiungere nessuno dei presenti. Il provvedimento rientra nel quadro delle tre ammende comminate al termine del turno di campionato. Sanzionate anche Avellino e Benevento, rispettivamente con 1.500 e 1.000 euro.
Il comunicato sulle decisioni del Giudice Sportivo
Di seguito il comunicato: "Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori, indirizzato sputi verso gli occupanti la panchina della squadra avversaria, senza attingere nessuno. [...] Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. AVELLINO per avere suoi sostenitori, al 17° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. [...] Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. BENEVENTO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa un minuto dell'inizio del primo tempo".
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