Juve Stabia-Catanzaro, l'orario

Juve Stabia-Catanzaro è in programma oggi, martedì 24 novembre, alle ore 19:00, allo stadio "Menti" di Castellammare di Stabia. Direzione di gara affidata a Zanotti della sezione di Rimini.

Dove vedere Juve Stabia-Catanzaro in diretta tv

Juve Stabia-Catanzaro sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Juve Stabia-Catanzaro, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.