Dove vedere Juve Stabia-Catanzaro in tv? Dazn o Prime Video, orario
Non si ferma mai la Serie B. Il secondo turno infrasettimanale della stagione si apre al "Menti" di Castellammare di Stabia. La Juve Stabia, sconfitta per 2-0 dal Modena nell'ultimo turno, affronta il Catanzaro di Mignani, rigenerato dopo la vittoria in casa contro la capolista Palermo per 3-1, che ha permesso ai calabresi di agganciare l'Empoli in classifica.
Juve Stabia-Catanzaro, l'orario
Juve Stabia-Catanzaro è in programma oggi, martedì 24 novembre, alle ore 19:00, allo stadio "Menti" di Castellammare di Stabia. Direzione di gara affidata a Zanotti della sezione di Rimini.
Dove vedere Juve Stabia-Catanzaro in diretta tv
Juve Stabia-Catanzaro sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Juve Stabia-Catanzaro, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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