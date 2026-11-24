Dove vedere Palermo-Sudtirol in tv? Dazn o Prime Video, orario
Non si ferma mai la Serie B. Il secondo turno infrasettimanale della stagione fa tappa al "Barbera" dove la capolista Palermo, reduce dalla sconfitta contro il Catanzaro per 3-1, ospiterà il Sudtirol di Possanzini. Gli altoatesini sono reduci dal successo per 1-0 di sabato contro la Cremonese.
Palermo-Sudtirol, l'orario
Palermo-Sudtirol è in programma oggi, martedì 24 novembre, alle ore 20:00, allo stadio "Barbera" di Palermo. Direzione di gara affidata a Di Loreto della sezione di Terni.
Dove vedere Palermo-Sudtirol in diretta tv
Palermo-Sudtirol sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Palermo-Sudtirol, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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