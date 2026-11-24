Non si ferma mai la Serie B . Il secondo turno infrasettimanale della stagione fa tappa al "Vigorito" di Benevento , dove i padroni di casa, reduci dalla per 3-1 contro la Sampdoria, ospiteranno l'Empoli. I toscani sabato hanno perso per 1-0 il derby contro il Pisa, e adesso si trovano all'ultimo posto in classifica a parimerito con il Catanzaro.

Benevento-Empoli, l'orario

Benevento-Empoli è in programma oggi, martedì 24 novembre, alle ore 20:00, allo stadio "Vigorito" di Benevento. Direzione di gara affidata a Mazzoni della sezione di Prato.

Dove vedere Benevento-Empoli in diretta tv

Benevento-Empoli sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Benevento-Empoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.