Non si ferma mai la Serie B . Il secondo turno infrasettimanale della stagione fa tappa al "Sarnazzari" di Chiavari , dove l'Entella padrone di casa, è chiamata a una scossa dopo aver raccolto tre sconfitte nelle ultime tre partite. Contro ci sarà il Verona, che nell'ultimo turno di campionato ha perso in casa per 2-0 contro il Cesena.

Entella-Verona, l'orario

Entella-Verona è in programma oggi, martedì 24 novembre, alle ore 20:00, allo stadio "Sannazzari" di Chiavari. Direzione di gara affidata a Sacchi della sezione di Macerata.

Dove vedere Entella-Verona in diretta tv

Entella-Verona sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Entella-Verona, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.