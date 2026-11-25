Dove vedere Cremonese-Avellino in tv? Dazn o Prime Video, orario
L'Avellino di Alessandro Nesta fa visita alla Cremonese di Fabio Pecchia in occasione del turno infrasettimanale che vale la 13esima giornata del campionato di Serie B. Lupi reduci dalla roboante vittoria interna con il Mantova, mentre i grigiorossi vogliono riscattare l'amaro ko di Bolzano con il Sudtirol di Possanzini. Out lo squalificato Bonazzoli.
Cremonese-Avellino, l'orario
Fischio d'inizio previsto per le ore 19 di oggi, mercoledì 25 novembre, allo stadio "Giovanni Zini" di Cremona, teatro del confronto tra la Cremonese di Pecchia e l'Avellino di Nesta. Direzione di gara affidata al sig. Giuseppe Collu della sezione AIA di Cagliari.
Dove vedere Cremonese-Avellino in diretta tv
Cremonese-Avellino sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Cremonese-Avellino, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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