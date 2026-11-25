Cremonese-Avellino, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 19 di oggi, mercoledì 25 novembre, allo stadio "Giovanni Zini" di Cremona, teatro del confronto tra la Cremonese di Pecchia e l'Avellino di Nesta. Direzione di gara affidata al sig. Giuseppe Collu della sezione AIA di Cagliari.

Dove vedere Cremonese-Avellino in diretta tv

Cremonese-Avellino sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Cremonese-Avellino, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.