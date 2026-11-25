Dove vedere Pisa-Modena in tv? Dazn o Prime Video, orario
Non si ferma mai la Serie B. Il secondo turno infrasettimanale si chiude alla Cetilar Arena di Pisa, dove i nerazzurri di Bianco, reduci dal successo nel derby per 1-0 contro l'Empoli, ospitano il Modena. La squadra di Galloppa vuole tenere la scia del Palermo, vittorioso ieri contro il Sudtirol, per riportarsi a -1 dalla vetta.
Pisa-Modena, l'orario
Pisa-Modena è in programma oggi, mercoledì 25 novembre, alle ore 20:00, alla Cetilar Arena di Pisa. Direzione di gara affidata a Manganiello della sezione di Pinerolo.
Dove vedere Pisa-Modena in diretta tv
Pisa-Modena sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Pisa-Modena, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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