Entusiasmo ritrovato in casa Sampdoria , dove sta funzionando la cura Luca D'Angelo . Blucerchiati reduci da tre vittorie consecutive, l'ultima contro il Benevento di Floro Flores, e ora pronti a far visita al Padova di Antonio Calabro , che viene dal prezioso pareggio di Arezzo. Per Insigne e compagni, vincere significherebbe sorpasso ai danni dei biancoscudati, attualmente a +2 sulla Doria e a -3 dalla zona playoff.

Padova-Sampdoria, l'orario

Calcio d'inizio previsto per le ore 20 di oggi, mercoledì 25 novembre, allo stadio "Euganeo" di Padova, dove la formazione di Calabro ospiterà la Sampdoria di Luca D'Angelo in questo turno infrasettimanale che chiude il primo terzo di campionato in Serie B. Direzione di gara affidata al sig. Allegretta della sezione di Molfetta.

Dove vedere Padova-Sampdoria in diretta tv

Padova-Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Padova-Sampdoria, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.