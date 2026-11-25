Nuovo cambio in panchina in Serie B . Il Vicenza , attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato l'esonero di Fabio Gallo . Una decisione maturata dopo la sconfitta (la quarta nelle ultime cinque gare) interna per 1-0 contro la Carrarese nella tredicesima giornata di campionato, giocata martedì 24 novembre.

Vicenza, esonerato Gallo: il comunicato

"La società L.R. Vicenza comunica di aver sollevato mister Fabio Gallo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra". Si apre così il comunicato della società veneta con cui ha annunciato l'esonero del tecnico. "Il Club desidera ringraziare il tecnico per il lavoro svolto durante il periodo trascorso alla guida della squadra, per la professionalità dimostrata quotidianamente e per l’impegno profuso, augurando a mister Gallo le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della sua carriera".

Gallo lascia il Vicenza dopo una promozione e tredici gare di Serie B

Termina l'avventura di Fabio Gallo sulla panchina del Vicenza. Il tecnico sedeva sulla panchina del club veneto dalla scorsa stagione, nella quale ha conquistato la promozione in Serie B. Attualmente i biancorossi si trovano al penultimo posto in classifica, con dieci punti conquistati in tredici partite.