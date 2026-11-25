L' Avellino continua a vincere: 1-0 in trasferta contro la Cremonese nella tredicesima giornata di Serie B , che coincide con il secondo turno infrasettimanale del torneo cadetto. Allo Zini un gol al 77' di Russo , entrato dalla panchina, che dà agli irpini tre punti pesantissimi. Quella contro la Cremonese è la terza vittoria nelle ultime quattro partite di campionato per l' Avellino , la seconda di fila, che vale il balzo al terzo posto in classifica agli uomini di Nesta . Per la squadra di Pecchia è la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Bolzano contro il Sudtirol . Un spettattore d'eccezione in tribuna: Marcelo Bielsa .

Russo decisivo in Cremonese-Avellino

Pandolfi è il più pericoloso degli irpini nel primo tempo: impegna Fulignati con un destro dal limite e ci prova di testa su un corner di Besaggio, ma il portiere grigiorosso para ancora. Russo si fa vedere subito con una conclusione fuori dopo l'ingresso nella ripresa. Al 77' riceve da Besaggio, si presenta a tu per tu con Fulignati e lo batte sul primo palo. La Cremonese spinge alla ricerca del pari, ma l'Avellino amministra il vantaggio e conduce in porto il colpo esterno.

Quarta vittoria di fila per la Sampdoria, il Mantova torna al successo

Quarta vittoria consecutiva per la Sampdoria, che continua la sua ascesa in classifica sotto la guida di D'Angelo: la Doria passa 2-1 a Padova. Sblocca Mezzotero al 19', pareggia Giunti al 29', ma è ancora Mezzotero a confermarsi in stato di grazia (quattro gol in sei partite) con il sigillo all'84' che decide la sfida. Dopo quattro giornate torna a vincere il Mantova, che era stato battuto proprio dall'Avellino nel turno precedente: 3-0 all'Arezzo grazie alle reti di Spinaccè all'11', Kouda su rigore al 67' (fallo di Nunziante sullo scatenato Spinaccè) e Bragantini al 76'.

Blackout e pareggio: Pisa-Modena 1-1

Pisa-Modena finisce 1-1: al 54’ la sfida della Cetilar Arena è stata momentaneamente interrotta in seguito a un black out. Si è ripreso a giocare dopo una interruzione di cinque minuti. Marras apre il tabellino al secondo minuto della ripresa, di Bianco al 64' il pareggio che permette agli emiliani di allungare la propria striscia positiva: sono sei le partite consecutive senza sconfitte per Galloppa, secondo.