Pecchia e Nesta, sfida sotto gli occhi di Bielsa

La presenza di Bielsa non sarebbe da ritenersi dovuta a un motivo in particolare. El Loco è infatti noto per la sua grandissima dedizione allo studio, all'aggiornamento tattico e all'analisi continua di partite di ogni categoria. Dunque, Pecchia e Nesta sono stati osservati a distanza dal settantunenne tecnico argentino, che si è congedato dall'Urugay dopo la clamorosa eliminazione dall'ultimo Mondiale, che ha fatto da contraltare alla favola di Capoverde.