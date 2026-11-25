Cosa ci fa Bielsa in tribuna per Cremonese-Avellino? Che sorpresa allo stadio Zini!
Uno spettatore d'eccezione per Cremonese-Avellino, gara valida per la tredicesima giornata di Serie B: Marcelo Bielsa. L'ex ct dell'Uruguay è stato inquadrato dalle telecamere di Dazn allo stadio Zini.
Pecchia e Nesta, sfida sotto gli occhi di Bielsa
La presenza di Bielsa non sarebbe da ritenersi dovuta a un motivo in particolare. El Loco è infatti noto per la sua grandissima dedizione allo studio, all'aggiornamento tattico e all'analisi continua di partite di ogni categoria. Dunque, Pecchia e Nesta sono stati osservati a distanza dal settantunenne tecnico argentino, che si è congedato dall'Urugay dopo la clamorosa eliminazione dall'ultimo Mondiale, che ha fatto da contraltare alla favola di Capoverde.
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