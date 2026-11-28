Dove vedere Carrarese-Juve Stabia in tv? Dazn o Prime Video, orario
Non si ferma mai la Serie B. La quattordicesima giornata di campionato si apre allo stadio dei Marmi di Carrara, dove la Carrarese di Pagliuca, reduce dal successo contro il Vicenza, ospiterà la Juve Stabia di De Giorgio, che nel turno infrassetimanale ha perso davanti ai propri tifosi contro il Catanzaro.
Carrarese-Juve Stabia, l'orario
Carrarese-Juve Stabia è in programma oggi, sabato 28 novembre, alle ore 15:00, allo stadio "dei Marmi" di Carrara. Direzione di gara affidata a Feliciani della sezione di Teramo.
Dove vedere Carrarese-Juve Stabia in diretta tv
Carrarese-Juve Stabia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Carrarese-Juve Stabia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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