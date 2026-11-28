Non si ferma mai la Serie B . La quattordicesima giornata di campionato passa dal "Castellani" di Empoli . La società toscana, dopo la sconfitta contro il Benevento e l'ultimo posto in solitaria, ha deciso di esonerare Andreoletti e nominare al suo posto Lorenzo Tonelli . L'esordio dell'ex difensore in panchina tra i professionisti sarà contro il Verona di Baroni, reduce da due sconfitte consecutive.

Empoli-Verona, l'orario

Empoli-Verona è in programma oggi, sabato 28 novembre, alle ore 15:00, allo stadio "dei Marmi" di Carrara. Direzione di gara affidata a Feliciani della sezione di Teramo.

Dove vedere Empoli-Verona in diretta tv

Empoli-Verona sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Empoli-Verona, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.