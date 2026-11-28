Prosegue la Serie B . La quattordicesima giornata di campionato passa dal "Barbera" di Palermo . La capolista, reduce dal successo 4-1 contro il Sudtirol, vuole proseguire il proprio cammino praticamente perfetto davanti ai propri tifosi. In questo turno l'avversario sarà il Benevento , una partita carica di emozione per l'ex Inzaghi. Gli uomini di Floro Flores nell'ultimo turno hanno battuto per 5-0 l'Empoli.

Palermo-Benevento, l'orario

Palermo-Benevento è in programma oggi, sabato 28 novembre, alle ore 19:30, allo stadio "Barbera" di Carrara. Direzione di gara affidata a Crezzini della sezione di Siena.

Dove vedere Palermo-Benevento in diretta tv

Palermo-Benevento sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Palermo-Benevento, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.