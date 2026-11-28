Dove vedere Palermo-Benevento in tv? Dazn o Prime Video, orario
Prosegue la Serie B. La quattordicesima giornata di campionato passa dal "Barbera" di Palermo. La capolista, reduce dal successo 4-1 contro il Sudtirol, vuole proseguire il proprio cammino praticamente perfetto davanti ai propri tifosi. In questo turno l'avversario sarà il Benevento, una partita carica di emozione per l'ex Inzaghi. Gli uomini di Floro Flores nell'ultimo turno hanno battuto per 5-0 l'Empoli.
Palermo-Benevento, l'orario
Palermo-Benevento è in programma oggi, sabato 28 novembre, alle ore 19:30, allo stadio "Barbera" di Carrara. Direzione di gara affidata a Crezzini della sezione di Siena.
Dove vedere Palermo-Benevento in diretta tv
Palermo-Benevento sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Palermo-Benevento, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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