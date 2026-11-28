Gli anticipi della quattrordicesima giornata di Serie B regalano gol e spettacolo. Soprattutto, registrano il ritorno alla vittoria e il salto dell' Ascoli al terzo posto, a 24 punti . Almeno momentaneamente, in attesa delle altre gare di giornata. La squadra di Tomei supera 2-0 la Virtus Entella e si piazza in classifica alle spalle di Palermo e Modena. Sorride anche la Carrarese che in casa batte 3-1 la Juve Stabia , che chiude addirittura in nove la partita. È 2-2 invece tra Empoli-Verona : un punto che non aiuta i toscani a uscire dalla zona retrocessione e che tiene la squadra di Baroni a metà classifica.

Classifica Serie B

Bene l'Ascoli, Carrarese show, Verona fermato

L'Ascoli, che non vinceva dal 27 ottobre contro la Sampdoria, ringrazia D'Uffizi, in gol al 33' del primo tempo, e Brunori, che firma il raddoppio all'84' su rigore. Entra però tra i protagonisti dei bianconeri anche il portiere Vitale che, nei minuti di recupero, blocca a terra il rigore calciato male dall'attaccante della Virtus Entella, Corona. Nel match della Carrarese succede di tutto: quattro gol, finisce 3-1 per i padroni di casa grazie all'autogol di Baldi al 47' e alle reti di Braunoder (55') e Parlanti (58'), e nel finale la Juve Stabia rimane in nove per le espulsioni di Bellich e Battistella. Pari e divertimento in casa dell'Empoli dove capitan Bandinelli sblocca il match per i padroni di casa al 16' grazie a una conclusione - deviata - dalla lunga distanza. Mosquera pareggia al 23' e Saporiti su rigore (58') riporta l'Empoli avanti. Il 2-2 finale all'84' è ancora di Mosquera, che fa doppietta e salva il Verona.

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