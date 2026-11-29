Sampdoria-Cremonese , palla al centro per la gara valida per la quattordicesima giornata di Serie B . I blucerchiati di D'Angelo sono reduci da quattro vittorie consecutive: l'ultima l'hanno ottenuta mercoledì scorso a Padova (2-1). I grigiorossi di Pecchia arrivano al match dopo due sconfitte di fila: mercoledì scorso allo Zini è passato l'Avellino (1-0). In palio punti pesanti sia in chiave rilancio con vita playoff sia in ottica salvezza. La Doria si presenta allo scontro diretto con due punti di vantaggio in classifica sugli ospiti.

Sampdoria-Cremonese, l'orario

Sampdoria-Cremonese è in programma oggi, domenica 29 novembre, alle ore 17:15, allo stadio Ferraris di Genova. Direzione di gara affidata a Davide Massa della sezione AIA di Imperia, coadiuvato dagli assistenti di linea Vecchi e Lauri. Quarto uomo Galipò. Al VAR Dionisi. AVAR Piccinini.

Dove vedere Sampdoria-Cremonese in diretta tv

Sampdoria-Cremonese sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Sampdoria-Cremonese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.