Dove vedere Modena-Padova in tv? Dazn o Prime Video, orario
Prosegue la Serie B. La quattordicesima giornata di campionato passa dal "Braglia". Il Modena di Galloppa, reduce dal pareggio per 1-1 contro il Pisa nel turno infrasettimanale, vuole tenere la scia del Palermo. Gli emiliani ospiteranno il Padova di Calabro, alla ricerca di un successo che manca da quattro turni.
Modena-Padova, l'orario
Modena-Padova è in programma oggi, domenica 29 novembre, alle ore 15:00, allo stadio "Braglia" di Modena. Direzione di gara affidata ad Arena della sezione di Torre del Greco.
Dove vedere Modena-Padova in diretta tv
Modena-Padova sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Modena-Padova, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS