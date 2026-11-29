Modena-Padova, l'orario

Modena-Padova è in programma oggi, domenica 29 novembre, alle ore 15:00, allo stadio "Braglia" di Modena. Direzione di gara affidata ad Arena della sezione di Torre del Greco.

Dove vedere Modena-Padova in diretta tv

Modena-Padova sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Modena-Padova, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.