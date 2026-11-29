Il Modena non perde terreno e risponde con un netto 3-0 al Padova nella quattordicesima giornata di Serie B . Al Braglia il risultato si sblocca al 20', quando Olzer segna di testa su punizione di Brugman. I gialloblù sfiorano il raddoppio a fine primo tempo, quando al 45'+2' Bozhanaj ha colpito la traversa, e lo trovano in avvio di ripresa. Al 51' Olzer passa da marcatore ad assistman: dal suo cross preciso da destra nasce il gol di Montevago . Lo stesso attaccante chiude la doppietta personale al 67' con un destro incrociato basso. Vittoria che riporta la squadra di Galloppa a -3 dal Palermo capolista.

Il Mantova espugna il Druso: basta il gol di Castellini

Segue a distanza al terzo posto il Mantova, che torna a casa da Bolzano con tre punti e si porta a -5 dal Modena e -8 dal Palermo. Al Druso la squadra di Possanzini conquista tre punti pesanti contro il Sudtirol. La partita è segnata da due episodi rivisti al VAR nella prima mezz'ora. Al 17' è stato assegnato un rigore al Sudtirol, poi annullato dopo la revisione al VAR, e Molina è stato ammonito per simulazione. Poco dopo tocca agli ospiti: dopo il VAR, il Mantova ha ottenuto un rigore per un braccio di Giorgini sulla linea. Dal dischetto però Spinaccè si fa parare il tiro da Plizzari. Il gol arriva comunque nel recupero del primo tempo: Bragantini crossa da destra, il pallone carambola su Ignacchiti e arriva a Castellini, che di prima intenzione lo mette nell'angolino basso a destra. Nella ripresa il Südtirol prova a reagire, ma senza creare vere occasioni, con il Mantova che gestisce il vantaggio e trova anche il raddoppio con la rete di Cajazzo all'86'.

Sampdoria-Cremonese a Marassi, poi il derby toscano tra Arezzo e Pisa

La domenica di Serie B chiuderà con due partite serali. Si comincia a Genova, dove Sampdoria e Cremonese giocano alle 17:15 a Marassi. Blucerchiati reduci da quattro vittorie consecutive. La giornata finisce con il derby toscano: alle 19:30 il Pisa è ospite dell'Arezzo.