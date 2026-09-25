Ferrari torna in Italia e firma per l'Arezzo: i dettagli del contratto

Conclusa la sua esperienza negli Emirati Arabi Uniti con la maglia dello United FC (era svincolato dallo scorso primo luglio), Gian Marco Ferrari torna in Italia : è ufficiale il suo tessaramento da parte dell' Arezzo . Un rinforzo d'esperienza per la difesa di Cristian Bucchi e il club amaranto, neo-promosso in Serie B .

Ferrari all'Arezzo, il comunicato ufficiale

Il comunicato ufficiale: "La S.S. Arezzo comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Gian Marco Ferrari, classe 1992, che si lega al Club amaranto fino al 30 giugno 2027. Ferrari approda ad Arezzo portando un bagaglio importante di presenze in Serie B e un percorso consolidato anche in Serie A, categoria nella quale ha vestito le maglie di Sampdoria, Sassuolo e Salernitana, distinguendosi per affidabilità, senso della posizione e continuità di rendimento. Nel corso della sua carriera ha inoltre registrato una presenza – impreziosita da un gol – con la Nazionale italiana, testimonianza del livello raggiunto e della sua maturità professionale".