Ferrari torna in Italia e firma per l'Arezzo: i dettagli del contratto
Conclusa la sua esperienza negli Emirati Arabi Uniti con la maglia dello United FC (era svincolato dallo scorso primo luglio), Gian Marco Ferrari torna in Italia: è ufficiale il suo tessaramento da parte dell'Arezzo. Un rinforzo d'esperienza per la difesa di Cristian Bucchi e il club amaranto, neo-promosso in Serie B.
Ferrari all'Arezzo, il comunicato ufficiale
Il comunicato ufficiale: "La S.S. Arezzo comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Gian Marco Ferrari, classe 1992, che si lega al Club amaranto fino al 30 giugno 2027. Ferrari approda ad Arezzo portando un bagaglio importante di presenze in Serie B e un percorso consolidato anche in Serie A, categoria nella quale ha vestito le maglie di Sampdoria, Sassuolo e Salernitana, distinguendosi per affidabilità, senso della posizione e continuità di rendimento. Nel corso della sua carriera ha inoltre registrato una presenza – impreziosita da un gol – con la Nazionale italiana, testimonianza del livello raggiunto e della sua maturità professionale".
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS