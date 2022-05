Serie B, Ascoli: al Del Duca "I Picchi" del Woodbridge

ASCOLI PICENO- La gara contro la Ternana avrà un qualcosa di speciale per l'Ascoli, che riceverà come ospiti i rappresentanti del Woodbridge, anche essi soprannominati “I Picchi”, che oltre a questo, condividono anche gli stessi colori sociali e le stesse maglie a strisce verticali bianconere. Per via di tutte queste cose che li accomunano, gli inglesi hanno acquisito grande interesse per le sorti dell’Ascoli. I rappresentanti del Woodbridge, complice la pandemia, hanno dovuto posticipare di un paio di anni la visita ad Ascoli Piceno e finalmente domani, giorno dell’ultima partita di campionato, saranno allo stadio Del Duca.