Avellino, ufficiale il ritorno di Tutino: il comunicato

Il classe 1996 arriva dalla Sampdoria: la formula e i dettagli
Avellino, ufficiale il ritorno di Tutino: il comunicato
1 min

Colpo di mercato per l’Avellino, che si assicura uno dei profili più esperti del panorama italiano. Il club irpino ha annunciato l’arrivo di Gennaro Tutino dalla Sampdoria con la formula del prestito, con diritto di opzione e/o obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A.

Avellino, ufficiale l'arrivo di Tutino: il comunicato

Questo il comunicato: "L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla U.C. Sampdoria, a titolo temporaneo con diritto di opzione e/o obbligo di trasformazione in definitivo al verificarsi della promozione in Serie A dell’Avellino, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gennaro Tutino", si legge nella nota ufficiale.

I numeri di Tutino

Napoletano, classe 1996, Tutino è cresciuto nel vivaio del Napoli e ha accumulato una lunga esperienza nei campionati professionistici italiani: 289 presenze, 80 gol e 28 assist complessivi. Nella sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Cosenza, Salernitana, Parma e Palermo.

