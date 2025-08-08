Avellino, ufficiale il ritorno di Tutino: il comunicato

Avellino, ufficiale l'arrivo di Tutino: il comunicato

Questo il comunicato: "L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla U.C. Sampdoria, a titolo temporaneo con diritto di opzione e/o obbligo di trasformazione in definitivo al verificarsi della promozione in Serie A dell’Avellino, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gennaro Tutino", si legge nella nota ufficiale.

I numeri di Tutino

Napoletano, classe 1996, Tutino è cresciuto nel vivaio del Napoli e ha accumulato una lunga esperienza nei campionati professionistici italiani: 289 presenze, 80 gol e 28 assist complessivi. Nella sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Cosenza, Salernitana, Parma e Palermo.