Avellino, Favilli operato e dimesso: starà fuori per due mesi

L'attaccante si è sottoposto a un intervento chirurgico a Villa Stuart. Il messaggio sui social: "Tornerò migliore di prima"
Avellino, Favilli operato e dimesso: starà fuori per due mesi
1 min

Andrea Favilli starà lontano dai campi per due mesi circa. Questo il lasso di tempo in cui l'Avellino dovrà fare a meno del suo nuovo attaccante. Favilli è stato dimesso nella giornata di oggi, 27 agosto, dalla clinica Villa Stuart, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico di resenzione ossea calcare ieri nel primo pomeriggio dal dottor Forconi.

Favilli: "Tornerò migliore"

"Certe volte devi solamente accettare ciò che succede e reagire. Questa è una di quelle. Tornerò sicuramente migliore, dentro e fuori. Perché io non smetterò mai di lottare. A presto". Questo il messaggio che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram Andrea Favilli. L'Avellino, nella prima giornata di Serie B, ha perso per 2-0 contro il Frosinone.

 

