D’Agostino ci crede: “Avellino, un destino da vincente”

GENOVA - Finisce la cerimonia e spunta dal tunnel dello Scolmatore del Bisagno a Genova con lo stesso orgoglio del suo Avellino: al via la talpa, tecnicamente Tunnel Boring Machine, arrivata dalla Cina per velocizzare i lavori di una delle opere più importanti in tutta Italia per la messa in sicurezza contro il rischio idrogeologico. La sua azienda di costruzioni fa parte del consorzio “Costruire per Genova” che vuole consegnare alla città della Lanterna un’infrastruttura voluta da lungo tempo. E quando gli stringiamo la mano per presentarci, Angelo Antonio D'Agostino si toglie la pettorina gialla di sicurezza e ci mostra la giacca col lupo che non manca mai. Un pareggio a Padova, una vittoria gigantesca a Genova perché "garantire ai cittadini la sicurezza attraverso quest’opera è un obiettivo bellissimo". E poi si sfila un secondo per raccontarci di questo Avellino che vola sempre più in alto.
Presidente, un giudizio sul pareggio in rimonta all’Euganeo?
"È chiaro che vorremmo sempre vincere, però è stato un pareggio anche meritato, perché siamo partiti con due reti sotto ma abbiamo recuperato bene e in pochissimo tempo. Potevamo addirittura fare il colpaccio alla fine con la traversa che abbiamo colpito ma comunque non ci lamentiamo: c’è un po' di amaro in bocca ma stiamo attraversando un momento molto buono e non dobbiamo lamentarci. Ho fatto anche i complimenti ai ragazzi perché se la sono giocata con una squadra di tutto rispetto".
Siete in alto in classifica, ma dove punta questo Avellino?
"Gli obiettivi sono in linea con quelli che erano all'inizio del programma sportivo che abbiamo fatto, anzi ancora meglio visti i risultati che stiamo ottenendo. Vogliamo fare un campionato tranquillo e magari diamo occhiata lassù (sorride, ndc)".
Un occhio ai play off?
"Sicuramente sarebbe un traguardo importante di cui stiamo parlando e sognavamo anche a inizio stagione. Ci speriamo, abbiamo le qualità ma adesso è ancora presto perché il cammino è lunghissimo: comunque ci proveremo fino alla fine".
Avellino, l'intervista al patron D'Agostino
Biancolino, una scelta stravincente...
"Sta facendo benissimo, è una piacevolissima sorpresa ma ero convinto che avesse tutte le caratteristiche e le qualità per fare bene. E’ un uomo di squadra, della società, un’aziendalista che pensa sempre al bene dell’Avellino. E’ con noi da sempre, lui ha qualcosa di speciale che tanti altri allenatori magari non hanno e anche la sua esperienza da calciatore è un valore aggiunto: è un mix di elementi con una straordinaria capacità di sapere fare gruppo ed è fondamentale".
Un aggettivo per l’Avellino di quest'anno?
"Sta stupendo tutti, io faccio i complimenti in continuazione ai ragazzi, perché veramente sto vedendo un calcio che mi piace e mi diverto".
Ha sempre creduto nel progetto Avellino, come ci si sente a stare lassù?
"Un effetto straordinario, bello: è una cosa che volevamo fare, ci siamo riusciti, ma non ci fermiamo".
Novità sullo stadio Partenio?
"Ci stiamo lavorando per cercare una soluzione, perché è uno dei temi che ci assilla un po' e ci siamo già impegnando anche in vista del prossimo anno".
