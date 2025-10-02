D’Agostino ci crede: “Avellino, un destino da vincente”

GENOVA - Finisce la cerimonia e spunta dal tunnel dello Scolmatore del Bisagno a Genova con lo stesso orgoglio del suo Avellino : al via la talpa, tecnicamente Tunnel Boring Machine, arrivata dalla Cina per velocizzare i lavori di una delle opere più importanti in tutta Italia per la messa in sicurezza contro il rischio idrogeologico. La sua azienda di costruzioni fa parte del consorzio “Costruire per Genova” che vuole consegnare alla città della Lanterna un’infrastruttura voluta da lungo tempo. E quando gli stringiamo la mano per presentarci, Angelo Antonio D'Agostino si toglie la pettorina gialla di sicurezza e ci mostra la giacca col lupo che non manca mai. Un pareggio a Padova , una vittoria gigantesca a Genova perché "garantire ai cittadini la sicurezza attraverso quest’opera è un obiettivo bellissimo". E poi si sfila un secondo per raccontarci di questo Avellino che vola sempre più in alto.

Presidente, un giudizio sul pareggio in rimonta all’Euganeo?

"È chiaro che vorremmo sempre vincere, però è stato un pareggio anche meritato, perché siamo partiti con due reti sotto ma abbiamo recuperato bene e in pochissimo tempo. Potevamo addirittura fare il colpaccio alla fine con la traversa che abbiamo colpito ma comunque non ci lamentiamo: c’è un po' di amaro in bocca ma stiamo attraversando un momento molto buono e non dobbiamo lamentarci. Ho fatto anche i complimenti ai ragazzi perché se la sono giocata con una squadra di tutto rispetto".

Siete in alto in classifica, ma dove punta questo Avellino?

"Gli obiettivi sono in linea con quelli che erano all'inizio del programma sportivo che abbiamo fatto, anzi ancora meglio visti i risultati che stiamo ottenendo. Vogliamo fare un campionato tranquillo e magari diamo occhiata lassù (sorride, ndc)".

Un occhio ai play off?

"Sicuramente sarebbe un traguardo importante di cui stiamo parlando e sognavamo anche a inizio stagione. Ci speriamo, abbiamo le qualità ma adesso è ancora presto perché il cammino è lunghissimo: comunque ci proveremo fino alla fine".