venerdì 24 ottobre 2025
Terremoto ad Avellino, verifiche allo stadio Partenio: la situazione prima della sfida con lo Spezia

Scossa di magnitudo 3.6 nella provincia del capoluogo irpino alla vigilia della gara valida per la nona giornata di Serie B
Intorno alle 14:40 di oggi, venerdì 24 ottobre, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 a Grottolella, in provincia di Avellino: è durata circa venti secondi e ha fatto tremare anche il capoluogo irpino. Non si registrano danni a persone o cose. Per fortuna, solo tanto spavento. Non si vuole, però, lasciare nulla al caso per quanto riguarda le verifiche agli edifici e agli impianti sportivi.

Avellino-Spezia, sopralluogo al Partenio dopo il terremoto

Tra questi c'è lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino dove domani, sabato 25 ottobre, alle 15, è in programma Avellino-Spezia, gara valida per la nona giornata di Serie B. Come riportato da IrpiniaTV, il Comune di Avellino ha disposto un sopralluogo allo stadio. Un atto dovuto per verificare la staticità della struttura. La partita non dovrebbe essere a rischio.

