Terremoto ad Avellino, verifiche allo stadio Partenio: la situazione prima della sfida con lo Spezia

Intorno alle 14:40 di oggi, venerdì 24 ottobre, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 a Grottolella, in provincia di Avellino: è durata circa venti secondi e ha fatto tremare anche il capoluogo irpino. Non si registrano danni a persone o cose. Per fortuna, solo tanto spavento. Non si vuole, però, lasciare nulla al caso per quanto riguarda le verifiche agli edifici e agli impianti sportivi.