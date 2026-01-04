Roma, Filippo Reale arriva all'Avellino in prestito: le prime parole e tutte le cifre dell'operazione

Filippo Reale è un nuovo giocatore dell' Avellino . Rientrato alla Roma dopo aver trascorso la prima parte di stagione in prestito alla Juve Stabia (3 presenze), il difensore classe 2006 resta in Serie B ed è pronto a iniziare la sua avventura in biancoverde: "Sono contentissimo di essere qui. Forza lupi!", le sue prime parole da giocatore del club campano, proferite in serata, prima dell'ingresso in hotel.

Reale in prestito secco a titolo gratuito dalla Roma all'Avellino

Reale arriva in prestito secco, a titolo gratuito, dalla Roma. Piede mancino, classe 2006, sarà a disposizione di Biancolino a partire da martedì 6 gennaio. Domani, lunedì 5 gennaio, sarà dedicato alle visite mediche di rito. Reale sarà già convocabile per la sfida interna dell'Avellino contro la Sampdoria, attesa al Partenio sabato 10 gennaio (ore 15) per l'ultima giornata del girone di andata. Vincitore del campionato Under 17 nel 2023 e della Supercoppa Primavera nel 2024 con la Roma, Reale si appresta a maturare un'esperienza importante tra i professionisti.