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martedì 7 luglio 2026
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Enrici firma il rinnovo con l'Avellino, è ufficiale: i dettagli dell'accordo

Il difensore, approdato in biancoverde nell'estate del 2024 e tra protagonisti della promozione in Serie B, prolunga il suo contratto: la nuova durata
2 min
TagsenriciavellinoSerie B
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Patrick Enrici (25) e l'Avellino vanno avanti insieme dando continuità a un percorso iniziato nell'estate del 2024: quando il difensore arrivò in biancoverde dopo aver salutato il Taranto. Tra i protagonisti della promozione in Serie B, festeggiata nell'aprile 2025, Enrici si è confermato nella sua prima esperienza in B guadagnandosi il rinnovo biennale del contratto ed è ancor di più pronto a mettersi a disposizione di Alessandro Nesta.

Enrici rinnova con l'Avellino: contratto fino al 30 giugno 2029

Il comunicato ufficiale: "L’U.S. Avellino 1912 è lieta di annunciare il prolungamento del rapporto professionale con il calciatore Patrick Enrici.  Il difensore ha rinnovato per altre due stagioni sportive il contratto in scadenza nel 2027, legandosi così al club fino al 30 giugno 2029". 

"Nelle ultime due stagioni ha collezionato in biancoverde 64 presenze realizzando 4 reti e fornendo 1 assist ai propri compagni di squadra. In bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno".

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