Enrici firma il rinnovo con l'Avellino, è ufficiale: i dettagli dell'accordo

Patrick Enrici (25) e l'Avellino vanno avanti insieme dando continuità a un percorso iniziato nell'estate del 2024: quando il difensore arrivò in biancoverde dopo aver salutato il Taranto. Tra i protagonisti della promozione in Serie B, festeggiata nell'aprile 2025, Enrici si è confermato nella sua prima esperienza in B guadagnandosi il rinnovo biennale del contratto ed è ancor di più pronto a mettersi a disposizione di Alessandro Nesta.