Russo rinnova con l'Avellino: il comunicato ufficiale e i dettagli
Non solo mercato in entrata per l'Avellino. Roberto Russo prolunga il suo contratto con gli irpini. Pedina fondamentale della scorsa stagione dove ha giocato un ruolo cruciale per il raggiungimento dei playoff, il classe '99 ha trovato l'accordo con il club per allungare la scadenza del suo contratto. Russo ha firmato il nuovo contratto con l'Avellino che varrà fino al 2030. L'ala sinistra prolunga così un rapporto che va avanti dal 2022: in mezzo la promozione in Serie B e i playoff.
Avellino-Russo, rinnovo fino al 2030
Questo il comunicato del club sul prolungamento del contratto: "L’U.S. Avellino 1912 è lieta di annunciare il prolungamento del rapporto professionale con il calciatore Raffaele Russo. L’attaccante ha prolungato di altre due stagioni sportive il contratto in scadenza nel 2028, legandosi così al club fino al 30 Giugno 2030".
La nota ufficiale prosegue: "Arrivato in Irpinia nella stagione 2022/2023 Russo ha collezionato in biancoverde 122 presenze realizzando 19 reti e fornendo 13 assist ai propri compagni di squadra. In bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno". Russo nella scorsa stagione ha messo a segno quattro gol e servito tre assist in 36 presenze in tutte le competizioni.