Russo rinnova con l'Avellino: il comunicato ufficiale e i dettagli 

Non solo mercato in entrata per l'Avellino. Roberto Russo prolunga il suo contratto con gli irpini. Pedina fondamentale della scorsa stagione dove ha giocato un ruolo cruciale per il raggiungimento dei playoff, il classe '99 ha trovato l'accordo con il club per allungare la scadenza del suo contratto. Russo ha firmato il nuovo contratto con l'Avellino che varrà fino al 2030. L'ala sinistra prolunga così un rapporto che va avanti dal 2022: in mezzo la promozione in Serie B e i playoff.