Rinforzo per l'Avellino: ufficiale l'ingaggio di Venturi

Un rinforzo importante per la difesa dell' Avellino di Alessandro Nesta : ufficiale l'ingaggio di Michael Venturi . A darne notizia è stato lo stesso club irpino attraverso un comunicato ufficiale. Il difensore classe 1999 arriva in prestito con diritto di riscatto dal Venezia ed è già a disposizione dell'allenatore.

Venturi all'Avellino, il comunicato

Il comunicato con cui l'Avellino ha annunciato l'ingaggio di Venturi: "L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal Venezia F.C. , a titolo temporaneo con diritto di opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michael Venturi. Nato a Rimini il 23 gennaio 1999, il difensore romagnolo è cresciuto tra le giovanili di Spezia e Forlì. Tra i professionisti ha indossato le maglie di Fermana, Carpi, Cosenza e Venezia collezionando 148 presenze tra serie B, serie C, Coppa Italia, Coppa Italia di serie c e playout di serie B. Benvenuto in Irpinia Michael!".

Un rinforzo in difesa per Nesta

Riminese di nascita, il difensore ventisettenne nella scorsa stagione è sceso in campo otto volte con il Venezia in campionato (e tre in Coppa Italia), prendendo parte alla promozione degli arancioneroverdi in Serie A. Venturi rinforza la retroguardia di Nesta, che venerdì 14 agosto affronterà il Monza nella sfida valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia.