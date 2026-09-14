Izzo litiga con i tifosi del Palermo e tira in ballo Inzaghi: "Siete scarsi come il vostro allenatore"

“Avete fatto un tiro. Siete scarsi come il vostro allenatore e miracolati ad avere portato un punto a casa”. Così Armando Izzo ha replicato su Instagram a un tifoso del Palermo che, commentando una sua foto, ha scritto: “Lo hai trovato Johnsen o lo stai ancora cercando?". Tornano così a esplodere le polemiche social che già nella scorsa stagione avevano visto battibeccare, virtualmente, il difensore dell' Avellino e i supporters del club siciliano. A margine del pareggio (1-1) maturato ieri, al Partenio , nella gara valida per la quarta giornata di Serie B (gol di Cheddira e, per l'appunto, Johnsen ), sono ripresi i botta e risposta a distanza.

Izzo litiga con i tifosi del Palermo su Instagram e mette nel mirino anche Inzaghi

Dopo la vittoria con il Modena, Izzo aveva chiesto: "Un Partenio di fuoco". Dopo la partita (nel corso della quale ha esultato come per un gol per un salvataggio sulla linea, nel secondo tempo) non ha nascosto il suo "rammarico per aver vinto". Preludio a una serie di scambi accesi: “Con te in marcatura fissa, oggi Inzaghi avrebbe il doppio dei gol”, ha commentato un altro utente. E Izzo ha aggiunto: “Non si faceva marcare, giocava sempre in fuorigioco”. Tutto nasce dallo scorso aprile, quando dopo Palermo-Avellino 2-0, con Izzo espulso, si era innescato una prima coda di provocazioni e risposte senza filtri. In quella circostanza Izzo aveva sentenziato: “Neanche lo vincete il campionato, mediocri. Provate a vincere i playoff, che l'anno prossimo perdete sia all’andata che al ritorno".

Un tifoso del Palermo lo provoca, Izzo senza peli sulla lingua: "Provate ad andare in Serie A da tre anni"

Tornando alla stretta attualità, controbattendo a chi gli ha dato del clown, Izzo ha scritto: “Provate ad andare in Serie A da tre anni e non ci riuscite mai. Sei scarso come il tuo allenatore e il tuo direttore”.

Izzo: "Non mi reggo in piedi? L'anno scorso a gennaio ero quasi in Serie A con il Monza"

Una vera e propria catena di messaggi. C'è chi ha detto a Izzo che non si regge in piedi. Pronta la controreplica: “Ma come? L’anno scorso ho segnato 4 gol e servito 3 assist, a gennaio ero quasi in Serie A con il Monza e ti ho pure segnato. Vedi solo quello che ti fa comodo”.