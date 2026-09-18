Botta e risposta con i tifosi del Palermo e attacco a Inzaghi, Nesta su Izzo: "Armando è così..."
Nel corso della settimana, dopo il match casalingo tra l'Avellino e il Palermo, valido per la quarta giornata di Serie B (1-1), Armando Izzo ha litigato con alcuni tifosi dei rosaneri sui social e ha tira in ballo Inzaghi ("Siete scarsi come il vostro allenatore"). Alla vigilia di
Ascoli-Avellino, in conferenza stampa, al tecnico dei biancoverdi, Alessandro Nesta, è stato chiesto cosa pensasse di quanto è accaduto: “Armando è così, gli vogliamo bene perchè è così, non è banale. Armando è particolare, in campo ha una personalità superiore al 99% dei giocatori. Poi, ogni tanto gli piace fare sta roba, sennò si annoia. Con Inzaghi non so cosa è successo".
Nesta: "Izzo ha un carattere particolare, ma in campo è fenomenale"
Nesta ha poi aggiunto: “Armando è così, gli vogliamo bene, non è banale. Ha un carattere particolare, è così in tutto. In campo è fenomenale. Credo che i social siano un problema di tutti. Ci si mette zero secondi a fare casino ed è una tentazione soprattutto per i più giovani. Ma Armando è grande, sa il limite e come comportarsi. Poi ne parliamo, da fratello maggiore a fratello minore. Gli consiglio ciò che sia giusto fare”.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS