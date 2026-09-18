Botta e risposta con i tifosi del Palermo e attacco a Inzaghi, Nesta su Izzo: "Armando è così..."

Nesta: "Izzo ha un carattere particolare, ma in campo è fenomenale"

Nesta ha poi aggiunto: “Armando è così, gli vogliamo bene, non è banale. Ha un carattere particolare, è così in tutto. In campo è fenomenale. Credo che i social siano un problema di tutti. Ci si mette zero secondi a fare casino ed è una tentazione soprattutto per i più giovani. Ma Armando è grande, sa il limite e come comportarsi. Poi ne parliamo, da fratello maggiore a fratello minore. Gli consiglio ciò che sia giusto fare”.