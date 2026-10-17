Nesta sulla passione ad Avellino: "Sono abituato, vengo da Roma: lì è un circo"

Due vittorie consecutive , dieci punti conquistati in sei partite. L' Avellino di Alessandro Nesta si è reso protagonista di un ottimo inizio di stagione in Serie B. Nella settima giornata, gli irpini affronteranno il Cesena al "Manuzzi". In conferenza stampa, alla vigilia della gara, l'allenatore ed ex difensore ha parlato dell'ambiente della città: "Sento affetto e passione. Anche qualche critica, ma sono abituato, ho giocato a Roma ".

Nesta: "Vengo da Roma, sono abituato alla passione e alla pressione"

Passione, ma anche pressione. Ad Avellino l'amore dei tifosi verso la squadra è tanto. A questo riguardo, Nesta in conferenza stampa ha ricordato le proprie origini: "Ho giocato a Roma, appena metti piede in strada inizia il circo, quello della Roma ti dice qualcosa, quello della Lazio qualcos'altro, sono abituato. Non è che vengo dalla Svizzera. Sento l'affetto, la passione. Ma anche qualche critica Ma questo per me è fondamentale. Sennò mi appiattisco. Se ti guardano male dopo una sconfitta, capisci che forse è meglio vincere”.

Nesta prima di Cesena-Avellino: "Diamanti è un po' come Peter Pan"

Nella prossima giornata, Nesta sfiderà il Cesena guidato da un altro ex calciatore, Alessandro Diamanti: "Diamanti è un po’ Peter Pan, si divertiva tutti i giorni. Ho grande stima della persona e dell’allenatore. Il Cesena è una squadra molto organizzata, chiude le linee di passaggio, è ben messa in campo". Al "Manuzzi" i campani potranno contare su un grande tifo nel settore ospiti: "Il tifo è un fattore dal primo giorno. Abbiamo questa responsabilità. Abbiamo fatto capire che il Partenio è un fattore. Ora con duemila tifosi al seguito dobbiamo andare a battagliare”.