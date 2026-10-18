“Dedico il gol mia moglie e alle mie figlie, che per un periodo sono state un po' lontane da me. Quindi, lo dedico a loro, perché sono una cosa molto importante nella mia vita. Basta". Prima la splendida rete con cui ha permesso all' Avellino di pareggiare al Manuzzi (1-1) contro il Cesena , nella settima giornata di Serie B , poi la commozione in diretta tv. Armando Izzo ha fatto fatica a trattenere lacrime sincere in diretta su PrimaTivvù.

Izzo: "Nesta grande allenatore, lo stimo e merita ogni bene"

Stop e tiro all'incrocio dei pali su cross di Moruzzi per il ritorno al gol: “Mi mancava. Ho trovato un bel gol, l'importante era non perdere, fuori casa facciamo sempre un po' fatica, ma piano piano stiamo facendo sempre meglio. Con Nesta ho un grande rapporto, lo stimo tanto e merita ogni bene, è un grande allenatore”.

Izzo da leader dopo Cesena-Avellino: "Bisogna sbagliare meno, prima o poi il gol lo facciamo"

Avellino in difficoltà nel primo tempo: “Per un'ora, direi, non abbiamo fatto bene, abbiamo commesso tanti errori individuali, siamo stati troppo frenetici, poi siamo migliorati. Bisogna cercare di sbagliare meno, essere consapevoli dei nostri mezzi, perchè prima o poi il gol lo facciamo. Non ci manca davvero nulla. Possiamo toglierci belle soddisfazioni”.

Izzo esalta i tifosi dell'Avellino: "Sono il nostro uomo in più"

Al Manuzzi oltre 1500 tifosi biancoverdi: “Sono il nostro uomo in più, ci danno una grande mano. Oggi perdere sarebbe stata una beffa, per fortuna è arrivato almeno un pareggio, in modo da stare più sereni in vista della sfida di di sabato contro il Padova”.