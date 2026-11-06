Nesta sente aria di derby: "In quelli di Roma ho fatto i danni..."
"I derby? In quelli di Roma ho fatti i danni. Essendo la mia città lo soffrivo troppo. Nessun’altra partita, neppure la finale di Champions League, mi ha mai trasmesso una simile ansia. Quelli di Milano li ho giocati in scioltezza. Uno l’ho perfino giocato in occasione di una semifinale di Champions, ma il giorno dopo ero in bicicletta a Corso Vercelli. Un altro mondo". Così Alessandro Nesta alla vigilia di Benevento-Avellino, gara valida per l'undicesima giornata di Serie B.
Nesta: "Benevento-Avellino? Sento il derby da allenatore, ma non come quello di Roma"
Il tecnico dei biancoverdi ha poi aggiunto: "Da allenatore il derby lo sento. Non come quello di Roma, che era follia per me, ma lo sento. So che è una partita importante. So come si sente la gente, perché sono stato anche tifoso. So che dobbiamo andare a fare una partita vera. Trasferta vietata? I derby devono avere entrambe le tifoserie. A noi mancherà qualcosina, ma questo deve darci forza. Dobbiamo andare a lottare: per noi e per loro, che non potranno esserci".
Benevento-Avellino, Nesta: "Gara difficile, pronti a dar battaglia"
E, allora, sotto con un altro derby: “Parliamo di una gara difficile anche per il valore della squadra avversaria. Hanno mostrato una discreta forza, abbiamo numeri molto simili. Poi loro hanno identità, dall’anno scorso hanno iniziato a costruire qualcosa. Noi andiamo lì per fare una battaglia: bisogna andare lì con forza”.
Nesta elogia il Benevento: "Ma hanno anche punti deboli"
Sul Benevento, Nesta ha aggiunto: “Sappiamo che caratteristiche hanno, sugli esterni hanno giocatori forti. Si muovono tanto, danno pochi punti di riferimento. Poi hanno dei punti deboli. Le squadre di Serie B però sono molto simili per atteggiamento. La continuità è la cosa più difficile in questo campionato: a volte esistono aspetti tattici, ma poi l’aspetto più importante è la testa. Fare leva sulla forza mentale per trovare continuità”.
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