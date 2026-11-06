Nesta sente aria di derby: "In quelli di Roma ho fatto i danni..."

" I derby? In quelli di Roma ho fatti i danni. Essendo la mia città lo soffrivo troppo. Nessun’altra partita, neppure la finale di Champions League , mi ha mai trasmesso una simile ansia. Quelli di Milano li ho giocati in scioltezza. Uno l’ho perfino giocato in occasione di una semifinale di Champions , ma il giorno dopo ero in bicicletta a Corso Vercelli . Un altro mondo". Così Alessandro Nesta alla vigilia di Benevento-Avellino , gara valida per l' undicesima giornata di Serie B .

Nesta: "Benevento-Avellino? Sento il derby da allenatore, ma non come quello di Roma"

Il tecnico dei biancoverdi ha poi aggiunto: "Da allenatore il derby lo sento. Non come quello di Roma, che era follia per me, ma lo sento. So che è una partita importante. So come si sente la gente, perché sono stato anche tifoso. So che dobbiamo andare a fare una partita vera. Trasferta vietata? I derby devono avere entrambe le tifoserie. A noi mancherà qualcosina, ma questo deve darci forza. Dobbiamo andare a lottare: per noi e per loro, che non potranno esserci".

Benevento-Avellino, Nesta: "Gara difficile, pronti a dar battaglia"

E, allora, sotto con un altro derby: “Parliamo di una gara difficile anche per il valore della squadra avversaria. Hanno mostrato una discreta forza, abbiamo numeri molto simili. Poi loro hanno identità, dall’anno scorso hanno iniziato a costruire qualcosa. Noi andiamo lì per fare una battaglia: bisogna andare lì con forza”.

Nesta elogia il Benevento: "Ma hanno anche punti deboli"

Sul Benevento, Nesta ha aggiunto: “Sappiamo che caratteristiche hanno, sugli esterni hanno giocatori forti. Si muovono tanto, danno pochi punti di riferimento. Poi hanno dei punti deboli. Le squadre di Serie B però sono molto simili per atteggiamento. La continuità è la cosa più difficile in questo campionato: a volte esistono aspetti tattici, ma poi l’aspetto più importante è la testa. Fare leva sulla forza mentale per trovare continuità”.