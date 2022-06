Bari, De Laurentiis non ci sta: "Su multiproprietà faremo ricorso al Coni"

BARI - Il ricorso presentato dal Bari sulla questione multiproprietà ha ricevuto una seconda bocciatura "ma il mio stato d'animo resta battagliero. Credo fermamente in questo ricorso e penso immediatamente ad andare al Coni. Ci vorrà un po' più di tempo ma abbiamo ancora tante mosse da fare, vedremo". Così il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, in occasione della presentazione del ritiro a Roccaraso. Il neo promosso Palermo potrebbe ora cambiare proprietà mentre per il Bari "al momento non ho ricevuto nessun tipo di richieste, di offerte, di interessi. Il calcio italiano sta comunque vivendo un momento di grande appeal e, nel caso del Palermo, è conveniente per il City Group o per Pallotta - il riferimento ai due soggetti più interessati ai rosanero - acquistare una squadra e un brand importante in un momento in cui il prezzo è conveniente. Ma anche il Bari è un 'top-player' da serie A, ha grandissima importanza come bacino d'utenza e brand, per ora lavoro per portare questa azienda al massimo", ha spiegato il patron del club pugliese.