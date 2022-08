Bari, Mignani: "Parma dalle spiccate individualità. Esordio difficilissimo"

BARI - Tempo di esordio per il Bari , che dopo il palcoscenico del Bentegodi di Verona in Coppa Italia, domani sarà chiamato all'esordio in campionato in un altro stadio importante e ricco di storia come il Tardini di Parma, contro i ducali di Fabio Pecchia . Queste le parole della vigilia del tecnico dei pugliesi Michele Mignani .

Mignani: "Parma organizzato e con ottime individualità in tutti i reparti"

“Affrontiamo una squadra molto organizzata, con delle spiccate individualità in tutti i reparti, guidata da un allenatore che ha un curriculum che parla da solo, visto che ha già vinto la categoria, nonostante la sua squadra non fosse tra le favorite. Nelle gare precampionato ha affrontato squadre di categoria superiore, facendo sempre risultato. Noi abbiamo un mese di lavoro fisico e tattico nelle gambe, le gare di Coppa Italia hanno regalato entusiasmo e al Tardini cercheremo di dare il massimo. Se pensiamo di essere bravi perchè abbiamo batutto il Verona commettiamo un errore gravissimo. L'esordio in B? Lo vivo serenamente, spero sia la prima di una lunga serie per me alla guida del Bari. L’obiettivo è chiedere a me stesso di lavorare al meglio e compiere le scelte giuste”.

Mignani: "Cheddira è un ragazzo speciale e ha tanta voglia di migliorarsi"

“Cheddira è un ragazzo speciale, umile e con tanta voglia di migliorarsi. Ha un atteggiamento positivo, contro Padova e Verona ha avuto spazi e lui in questi casi ha più possibilità per fare male”.

Mignani: "Sceglierò solo all'ultimo la formazione"

"Nelle gare di Coppa Italia, nonostante i cambiamenti, la prestazione c’è stata. Ad eccezione di Benedetti, sono tutti a disposizione, ma sicuramente le scelte le farà solo il giorno della partita. Ceter? E' in progresso ma non sarà della partita. I centrali a disposizione danno ampia affidabilità, deciderò nelle ultime ore prima del fischio d’inizio”.