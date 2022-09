Bari, Cheddira implacabile. Ora sogna il Mondiale in Qatar

BARI - Profuma di felicità la seconda stagione barese del ragazzo di Loreto. Principe dei goleador , a braccetto con l’ascolano Gondo, la nazionale marocchina dietro l’angolo per Qatar 2022, Walid Cheddira non smette di stupire e, nella fornace del “San Vito-Marulla”, rappresenta la luce più abbagliante. Il vantaggio biancorosso, nel quarto minuto di recupero del primo tempo, è un gioiello autentico e preziosissimo . Una maligna incornata a fil di palo nell’angolino basso, imprendibile per Matosevic. L’apice di una prestazione straripante, necessaria per evidenziare la maggiore vigoria espressa nell’arco dell’intera gara dal collettivo di Mignani. Una spina nel fianco della retroguardia avversaria , una capacità eccezionale di rovesciare continuamente il fronte della manovra.

Cheddira d'oro in Qatar

Quarto gol di fila dopo quelli segnati al Palermo, al Perugia e alla Spal, il nono con la cinquina nelle due partite di Coppa. Tanta voglia di non fermarsi mai. Un’annata cominciata come meglio non poteva cominciare. Raggiunto l’ivoriano Cedric Gondo in testa alla classifica dei cannonieri dove c’è anche La Mantia. La preconvocazione arrivata dal Marocco per le amichevoli contro il Cile e il Paraguay, un chiaro segnale di essere ormai in odore di convocazione per il mondiale qatariota. Bari lo ama e lui ricambia a suon di prodezze sotto rete. Gongola il direttore sportivo Ciro Polito per i 150 mila euro del riscatto dal Parma che ora valgono un tesoretto. Perchè di seconde punte di valore come l’italo-marocchino ce ne sono davvero poche in circolazione. Soprattutto nel campionato di Serie B.