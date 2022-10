Bari, questione di gol. Ma gare di sostanza

Una prestazione quasi perfetta, ma anche sfortuna e imprecisione. Perché qualcosa nella manovra offensiva del Bari s’è inceppata di colpo. Non bastassero i due stop consecutivi contro Ascoli e Frosinone, lo 0-0 con la Ternana ha frenato i biancorossi che sono sempre quarti con un punto in meno degli umbri, ma che hanno visto aumentare a 5 lunghezze il margine di svantaggio rispetto al Frosinone isolatosi al comando con 24 punti. A Cheddira e compagni è mancata la freddezza negli ultimi metri nonostante il record di tiri in porta. In realtà il francese Scheidler era riuscito a battere Iannarilli, ma un fuorigioco rilevato dal Var (con un piccolo giallo non del tutto risolto dalle immagini) ha vanificato tutto. Il Bari recrimina anche per la mancata concessione di un rigore su una vistosa trattenuta di Di Tacchio su Ricci e poi per una traversa di Botta, il migliore in assoluto.