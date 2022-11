Bari, Cheddira in Qatar: “Non mi sembra vero”

BARI - Andrà al Mondiale e non sta più nella pelle. Il sogno di Walid Cheddira è diventato realtà. «Un’emozione unica. Il sogno di ogni bambino quando inizia a giocare a calcio è arrivare a questa competizione. È un’emozione strepitosa e un grandissimo onore difendere la maglia del Marocco». Cheddira è tra i 26 giocatori convocati dal ct del Marocco Hoalid Regragui per il Mondiale in Qatar e si unirà al gruppo dei ‘ Leoni dell’Atlante ’ dopo la sfida contro il Sudtirol . La formazione nordafricana, inserita nel Girone F insieme a Belgio, Canada e Croazia , farà il suo esordio nella competizione il prossimo 23 novembre affrontando proprio i vice campioni del Mondo.

I complimenti

Tra i primi a fargli i complimenti il presidente Luigi De Laurentiis. “Congrats!”, il commento su Instagram, con la foto del calciatore sorridente, ed un inequivocabile “Walo al Mondiale!!!” in coda.

Star del campionato

Cheddira, quando l’anno scorso sbarca a Bari è quasi un signor nessuno destinato a giocarsi il posto con Simeri e Paponi. Ora, è a diritto una star del campionato cadetto con 9 gol che lo vedono al comando della classifica dei cannonieri ma anche il miglior marcatore italiano in partite ufficiali con altre 5 reti in Coppa Italia. La sua convocazione esalta tutta la città dove è esploso calcisticamente. «Bari è stata sicuramente fondamentale Partire così in una piazza come Bari ha influito tanto. E’ stato importante farlo a Bari». Cheddira parla con consapevolezza di chi sa il fatto suo. «Non è frutto del caso. Ci sono anni di sacrificio e di lavoro. So cosa ho dovuto fare per arrivare fin qui. Sto vivendo un sogno e sono consapevole di viverlo. Non pensavo raggiungere questo livello. Non so dove posso arrivare, ma continuero a lavorare giorno per giorno. Questo è solo un punto di partenza».

Umiltà e voglia di lavorare

Ma rimane con i piedi ben saldi per terra. «Mi guardo sempre dietro e ricordo da dove vengo. A volte si rischia di fare il fenomeno, ma so i sacrifici che ho fatto per arrivare fin qui. Sono sempre lo stesso mantenendo la mia umiltà e voglia di lavorare». Grande merito va a Mignani che lo ha seguito passo dopo passo plasmandolo a dovere. «Il mio allenatore ha avuto la sua parte, mi ha sempre dato fiducia. E io ho sempre cercato di ripagarla». Prima di Cheddira era toccato a Rachid Neqrouz, difensore biancorosso per sei stagioni, la metà con la fascia di capitano, partecipare col Marocco ai mondiali di USA 1994 e Francia 1998. «Sapevo che aveva fatto molto bene a Bari e che era marocchino come me. Mi ha mandato dei messaggi, bravo e disponibile. Mi ha fatto piacere sentirlo».