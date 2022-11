Mignani si tiene stretto il carattere del Bari

BARI - C a rattere Bari. C’è il Bari che al San Nicola fa sei gol al Brescia e quello che incredibilmente prende due schiaffoni dall’Ascoli. Poi c’è questo che, è una via di mezzo senza Cheddira, già in volo per il Qatar. Non bellissimo, ma un Bari di carattere. Chi si aspettava che liquidasse il Sudtirol, tornando al successo dopo quattro giornate senza esultare, non sarà rimasto pienamente soddisfatto del pareggio, ma il Sudtirol non lo si batte facilmente, soprattutto da quando è arrivato Bisoli. Che infatti sinora non ha mai perso sulla nuova panchina, totalizzando i 19 punti, cinque vittorie e quattro pareggi, che ha in classifica. Mettiamoci pure un Bari a due facce, sottotono nel primo tempo, benissimo nella ripresa. Ma quando si sta profilando una sconfitta dolorosa con il Sudtirol in vantaggio di due gol con Tait e Odogwu dopo aver subito colpito con Rover ecco capitan Di Cesare suonare la carica prima dell’intervallo riaprendo il match con una maligna inzuccata.

Un copione diverso

Stretto dalla necessità di cambiare faccia alla partita, Mignani accettava tutti i rischi del caso dando un nuovo assetto al Bari: dentro l’argentino Botta e il franco algerino Dorval al posto di Bellomo e Pucino. Un copione diverso da quello scelto in partenza. L’unica strada per andare all’assalto della porta difesa da Poluzzi. Complicata per l’atteggiamento del Sudtirol che una volta in vantaggio portava all’occorrenza i suoi dieci giocatori di movimento sotto palla senza rinunciare alle abituali ripartenze. Il doppio innesto in apertura di ripresa portava subito un primo immediato risultato: il cambio di passo de biancorossi che con le invenzioni di Botta e la freschezza di Dorval riportavano il ritmo su cadenze non facili da tenere per il Sudtirol.

Botta subito magie