Caprile più Cheddira, un tesoretto per il Bari

BARI - Il Bari riflette su Cheddira e Caprile, i due pezzi da novanta del mercato biancorosso, desiderosi di fare il grande salto. Oggi ci sarà a Roma il primo vertice di mercato tra il presidente Luigi De Laurentiis e il diesse Ciro Polito che aveva staccato la spina dopo l’amaro epilogo dei playoff. Si ragionerà sul da farsi, in entrata e in uscita. Sono tanti i punti da smarcare. Ci vorrà qualche giorno per farsi un’idea della situazione e operare di conseguenza.

Cheddira nuova star

Come ogni anno, il primo passo sarà capire chi resterà. Cheddira, star del campionato cadetto, vale un tesoro. La sua partecipazione al mondiale con la nazionale marocchina ha fatto lievitare le sue quotazioni. Al ritorno da Qatar sembrava imminente il suo trasferimento al Napoli per far scattare un contratto milionario per il giocatore pur rimanendo in prestito al Bari. Ma poi De Laurentiis decise di blindarlo sino a giugno. Ora il mercato chiama. Guardando i numeri, a campionato concluso il ragazzo di Loreto ha tirato la carretta anche quando aveva bisogno di riposo. Nella testa di Cheddira non c’è solo la A ma anche la Premier League.

Squadra da battere

Resta la grande delusione per la finale persa a 180 secondi dal gol. Ma anche per come il Bari ha affrontato il secondo confronto, senza mai riuscire a impensierire gli avversari prima della sfortunata traversa colpita da Folorunsho nel finale. La mancata promozione lascia cicatrici evidenti che devono far riflettere profondamente su tutto il percorso e a tutti i livelli. Soprattutto se il presidente De Laurentiis dopo l’entusiasmante cammino della scorsa stagione deciderà di investire costruendo una squadra capace di puntare alla promozione diretta.

Caprile un pilastro

Cifre importanti potrebbero arrivare anche dall’eventuale cessione di Elia Caprile un pilastro dell’assetto difensivo. Sulle piste del portiere azzurrino impegnato in Romania e Georgia negli Europei Under 21 c’era da tempo l’Empoli deciso a cautelarsi prima della cessione di Guglielmo Vicario ma concluso il passaggio al Tottenham avrebbe orientato le sue attenzioni sull’indonesiano Emyl Audero, ventiseinne portiere della Sampdoria. Ma le offerte anche dall’estero non mancano. Potrebbe farci un pensierino il Napoli avendolo già in casa ma il ragazzo punta a conquistarsi un ruolo da protagnista e non rassegnarsi a fare il secondo.

Il treno della Serie A

Caprile non ha mai fatto mistero delle sue intenzioni. «La serie A passa una sola volta. A Polito devo tanto, è stato l’unico a credere in me la scorsa estate. Potrei essere suo figlio. Mi aiuta a tenere i piedi per terra» confessò a metà campionato. Il ventunenne guardiapali veronese con le sue 37 presenze consecutive in campionato per complessivi 3330 minuti è l’unico giocatore ad alta fedeltà del Bari. Si è subito distinto per la sua sicurezza, prontezza di riflessi e indubbie capacità tecniche prendendo il posto dell’espertissimo Gigi Frattali che ha accettato senza problemi di fargli da secondo. Caratteristiche che l’hanno fatto diventare l’uomo copertina del mercato.