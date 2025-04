Serie B, il Bari batte il Palermo all'ultimo assalto

BARI - Nell’anticipo della 33ª giornata di Serie B, il Bari batte il Palermo per 2-1. Decide il difensore croato Lorenzo Simic che - a ridosso del novantesimo - infila la porta siciliana con un colpo di testa in tuffo regalando tre punti preziosissimi alla formazione di Moreno Longo. I padroni di casa partono bene sfruttando un errore in ripartenza della difesa siciliana; Favasuli pesca Maggiore a centro area, il centrocampista calcia con il destro in diagonale beffando Audero: il portiere anticipa il tuffo, e non è esente da responsabilità. Ma la reazione della squadra di Dionisi è immediata, e il solito Pohjanpalo riporta il risultato in equilibrio al 18’ con un diagonale che non lascia scampo a Radunovic.