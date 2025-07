Bari, chiuso Pagano dalla Roma: la formula dell'operazione

Il Bari ha chiuso per Riccardo Pagano (20), pupillo di José Mourinho. Accordo con la Roma per l’acquisto del ventenne centrocampista, in prestito con diritto di riscatto, fortemente voluto da Fabio Caserta che lo ha avuto nel Catanzaro. Sistemata la porta con Michele Cerofolini (26) atteso tra lunedì e martedi allo stadio San Nicola per sottoporsi alle visite mediche e sottoscrivere un contratto triennale fino 30 giugno 2028, termine di scadenza della multiproprietà, il Bari sta completando il pacchetto arretrato con l’acquisto de terzino destro Lorenzo Dickmam, 28 anni milanese, con un biennale. Dickman nella scorsa stagione ha giocato a Brescia, come Moncini e Verreth. Quasi fatta per il ritorno di Nosa Obaretin.