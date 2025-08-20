Castrovilli a un passo dal Bari: il centrocampista prova a rilanciarsi dalla B

Un campione d'Europa pronto a sbarcare in Serie B. Gaetano Castrovilli è a un passo dal ritorno al Bari. Un ritorno, sì, perchè il centrocampista, reduce dall'esperienza con la seconda metà della scorsa stagione giocata con il Monza, è nativo proprio del capoluogo pugliese, e da casa sua è pronto a rilanciarsi.