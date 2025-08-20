Castrovilli a un passo dal Bari: il centrocampista prova a rilanciarsi dalla B

© LAPRESSE
Un campione d'Europa pronto a sbarcare in Serie B. Gaetano Castrovilli è a un passo dal ritorno al Bari. Un ritorno, sì, perchè il centrocampista, reduce dall'esperienza con la seconda metà della scorsa stagione giocata con il Monza, è nativo proprio del capoluogo pugliese, e da casa sua è pronto a rilanciarsi.
Castrovilli, ritorno a Bari dopo otto anni
Classe 1997, Castrovilli è pronto a tornare al Bari otto anni dopo l'ultima volta. Nel mezzo, 132 presenze in Serie A con le maglie di Fiorentina, Lazio e Monza, oltre che la partecipazione alla spedizione dell'Italia all'Europeo nel 2021, concluso con la vittoria. Per i pugliesi allenati da Fabio Caserta si tratta di un arrivo di grande esperienza, il secondo in rosa di un barese, dopo quello di Partipilo.