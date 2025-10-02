Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Bari, caso scommesse illegali: Sibilli squalificato per 8 mesi  

Stagione finita per il trequartista. I fatti risalgono dalla stagione 2022/23 alla 2024/25
Bari, caso scommesse illegali: Sibilli squalificato per 8 mesi  © LAPRESSE
1 min
Bari

Bari

Tutte le notizie sulla squadra

Ventimila euro di multa e una squalifica di sedici mesi (commutati in otto). Questa la sanzione inflitta dalla Procura Generale della FIGC a Giuseppe Sibilli, calciatore del Bari. Questo quanto prodotto dall'indagine che ha visto il classe 1996 protagonista di aver effettuato "presso concessionari autorizzatinumerose scommesse aventi ad oggetti risultati relativi a incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIGC, della UEFA e della FIFA".

Stagione finita per Sibilli: otto i mesi di squalifica

I fatti risalgono quantomeno dalla stagione 2022-23 alla 2024-2025, fa sapere la Federazione attraverso un documento ufficiale, periodo di tempo nel quale Sibilli è stato un calciatore tesserato del Pisa e del Bari (squadra per la quale milita tutt'ora). Per quanto riguarda la squalifica di sedici mesi, otto di questi sono commutati nella partecipazione a un pano terapeutico e alla partecipazione di almeno sedici incontri pubblici presso associazioni dilettantistiche e/o centri del settore giovanile e scolastico e/o centri di recupero dalle ludopatie. Stagione già finita per il giocatore, che fino a questo momento aveva collezionato cinque presenze in campionato. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Bari

Da non perdere

Le ultime sulla Serie BTutto sul Bari