Bari, caso scommesse illegali: Sibilli squalificato per 8 mesi  

Ventimila euro di multa e una squalifica di sedici mesi (commutati in otto) . Questa la sanzione inflitta dalla Procura Generale della FIGC a Giuseppe Sibilli , calciatore del Bari . Questo quanto prodotto dall'indagine che ha visto il classe 1996 protagonista di aver effettuato "presso concessionari autorizzati, numerose scommesse aventi ad oggetti risultati relativi a incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIGC, della UEFA e della FIFA".

Stagione finita per Sibilli: otto i mesi di squalifica

I fatti risalgono quantomeno dalla stagione 2022-23 alla 2024-2025, fa sapere la Federazione attraverso un documento ufficiale, periodo di tempo nel quale Sibilli è stato un calciatore tesserato del Pisa e del Bari (squadra per la quale milita tutt'ora). Per quanto riguarda la squalifica di sedici mesi, otto di questi sono commutati nella partecipazione a un pano terapeutico e alla partecipazione di almeno sedici incontri pubblici presso associazioni dilettantistiche e/o centri del settore giovanile e scolastico e/o centri di recupero dalle ludopatie. Stagione già finita per il giocatore, che fino a questo momento aveva collezionato cinque presenze in campionato.