Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Bari, Caserta: "Sibilli? Errore che costa caro, ma gli sono vicino"

Le parole dell'allenatore dopo la squalifica di otto mesi del trequartista in seguito al caso scommesse
Bari, Caserta: "Sibilli? Errore che costa caro, ma gli sono vicino"© LAPRESSE
2 min
Bari

Bari

Tutte le notizie sulla squadra

Situazione delicata in casa Bari. Nelle prime sei giornate di campionato la squadra pugliese ha collezionato appena tre punti. In più, nella giornata di ieri è arrivata la notizia della squalifica di otto mesi a Sibilli per scommesse.  "Non è una cosa positiva. Dispiace per lui: ha commesso un errore che costa caro a lui e a noi. Mi sento di stargli vicino, con me si è comportato sempre bene. Gli vogliamo bene". Così Fabio Caserta ha commentato il fatto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Padova.

Caserta: "Mi sento sicurissimo"

Dopo un avvio di stagione non positivo si sono alimentate le voci circa il futuro di Fabio Caserta. L'allenatore del Bari ha risposto a questo riguardo: "Ogni settimana l'allenatore è in bilico, ma devo pensare positivo e non parlare del mio futuro. Mi sento sicurissimo. Troppo facile abbattersi quando i risultati non arrivanoLa vittoria può cambiare tutto". Dopo due pareggi consecutivi, adesso il Bari affronterà il Padova neopromosso reduce da due vittorie e un pareggio nelle ultime tre partite.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Bari

Da non perdere

La squalifica di SibilliLe ultime  sul Bari