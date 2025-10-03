Bari, Caserta: "Sibilli? Errore che costa caro, ma gli sono vicino"

Situazione delicata in casa Bari. Nelle prime sei giornate di campionato la squadra pugliese ha collezionato appena tre punti. In più, nella giornata di ieri è arrivata la notizia della squalifica di otto mesi a Sibilli per scommesse. "Non è una cosa positiva. Dispiace per lui: ha commesso un errore che costa caro a lui e a noi. Mi sento di stargli vicino, con me si è comportato sempre bene. Gli vogliamo bene". Così Fabio Caserta ha commentato il fatto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Padova.
Caserta: "Mi sento sicurissimo"
Dopo un avvio di stagione non positivo si sono alimentate le voci circa il futuro di Fabio Caserta. L'allenatore del Bari ha risposto a questo riguardo: "Ogni settimana l'allenatore è in bilico, ma devo pensare positivo e non parlare del mio futuro. Mi sento sicurissimo. Troppo facile abbattersi quando i risultati non arrivano. La vittoria può cambiare tutto". Dopo due pareggi consecutivi, adesso il Bari affronterà il Padova neopromosso reduce da due vittorie e un pareggio nelle ultime tre partite.