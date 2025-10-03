Bari, Caserta: "Sibilli? Errore che costa caro, ma gli sono vicino"

Situazione delicata in casa Bari. Nelle prime sei giornate di campionato la squadra pugliese ha collezionato appena tre punti. In più, nella giornata di ieri è arrivata la notizia della squalifica di otto mesi a Sibilli per scommesse. "Non è una cosa positiva. Dispiace per lui: ha commesso un errore che costa caro a lui e a noi. Mi sento di stargli vicino, con me si è comportato sempre bene. Gli vogliamo bene". Così Fabio Caserta ha commentato il fatto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Padova.