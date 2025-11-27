Vivarini sbarca a Bari: "Bisogna vincere e basta..."

Vincenzo Vivarini sarà il nuovo allenatore del Bari . Un ritorno al passato per l'allenatore abruzzese, il nome scelto dalla dirigenza biancorossa per sostituire l'esonerato Fabio Caserta . In giornata è attesa l'ufficialità sulla firma del contratto, mentre di ieri sera, 26 novembre, le sue prime dichiarazioni all'arrivo in città: " A Bari bisogna vincere e basta ".

Vivarini torna a Bari: "Ho lasciato qualcosa in sospeso"

"Qui ho ritrovato un po' di amici. Ho lasciato qualcosa in sospeso". Sì, perché Vivarini il Bari lo ha già allenato, parliamo della Serie C 2019-20, quando i biancorossi persero in finale playoff contro la Reggiana. Un ritorno gradito dalla piazza, quello dell'allenatore che in stagione ha già allenato una squadra in B, il Pescara, prima di essere esonerato. Attualmente i pugliesi si trovano al sedicesimo posto in classifica con tredici punti e una gara, con la Juve Stabia, da recuperare.