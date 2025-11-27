Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 27 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Bari, ufficiale la panchina a Vivarini: i dettagli dell'accordo con il tecnico

I pugliesi hanno scelto l'ex Pescara per sostituire Caserta, esonerato dopo il ko con il Frosinone: per l'allenatore abruzzese è un ritorno in biancorosso
3 min
Bari

Bari

Tutte le notizie sulla squadra

BARI - Mancava solo l'ufficialità ed è arrivata oggi (27 novembre): Vincenzo Vivarini è il nuovo allenatore del Bari, che lo ha scelto per sosituire alla guida della squadra (17ª in Serie B dopo l'ultimo ko con il Frosinone) al posto dell'esonerato Fabio Caserta.

Bari, ufficiale l'arrivo in panchina di Vivarini

Il club pugliese, infatti, ha annunciato in un comunicato l'accordo con "il tecnico Vincenzo Vivarini che assumerà l'incarico di responsabile tecnico della prima squadra fino a giugno '26. Sarà affiancato da Andrea Milani nel ruolo di vice e da Antonio Del Fosco in qualità di preparatore atletico. Classe '66, nativo di Ari (CH), Vivarini ha già guidato i biancorossi in Lega Pro nella stagione '19-'20, subentrando dopo la 5a giornata di campionato. Nella sua prima avventura in Puglia, condizionata dallo stop ai campionati causa COVID, mister Vivarini ha collezionato 15 vittorie, 12 pareggi e una sola sconfitta, nella finale playoff per la B il 22 luglio '20, a Reggio Emilia, contro la Reggio Audace. Oltre alla promozione in Lega Pro con il Chieti e una in B con il Teramo (successivamente annullata da sentenza della giustizia sportiva), vanta importanti esperienze in cadetteria con Latina, Empoli, Ascoli, Virtus Entella e Frosinone, ma soprattutto con il Catanzaro, prima portato trionfalmente in B nella stagione '22-'23, con annesso record di punti in Lega Pro, quindi condotto fino alla semifinale playoff per la A nella stagione successiva. A mister Vivarini un caloroso bentornato nella famiglia Bari".

Il tecnico ha detto sì dopo la rescissione con il Pescara

Queste invece le parole pronunciate dal tecnico ieri, al momento del suo arrivo in città: "Qui ho ritrovato un po' di amici. Ho lasciato qualcosa in sospeso. A Bari bisogna vincere e basta"Vivarini ha detto sì ai pugliesi dopo aver rescisso il contratto con il Pescara, che lo aveva esonerato lo scorso 11 novembre (al suo posto ingaggiato Giorgio Gorgone) dopo 12 partite di campionato e un bilancio di una vittoria, 5 pareggi e 6 sconfitte. Eredita una squadra che, con Caserta alla guida, ha raccolto 13 punti in 12 gare frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 5  sconfitte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

